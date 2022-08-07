Соболев установил личный рекорд в игре с «Уралом»

Центральный нападающий московского «Спартака» Александр Соболев отметился двумя результативными передачами во вчерашнем поединке четвертого тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала».

Примечательно, что 25-летний форвард впервые в своей карьере смог оформить в одном матче больше одного результативного паса.

Напомним, что поединок в Екатеринбурге завершился победой «красно-белых» со счетом 2:0. Голами отметились Куинси Промес и Михаил Игнатов.

После четырех туров на счету «Спартака» десять набранных очков. Столичная команда занимает второе место в таблице Премьер-лиги.