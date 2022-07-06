Газинский договаривается с московским топ-клубом

Российский полузащитник Юрий Газинский, который пребывает в статусе свободного агента после расставания с «Краснодаром», ведет переговоры с московским топ-клубом. Речь идет о ЦСКА.

Согласно информации «Спорт-экспресс», стороны с большой долей вероятности заключат соглашение о сотрудничестве. Обговаривается контракт Газинского с «армейцами» на один сезон с возможностью пролонгации на год.

В минувшем сезоне Юрий сыграл 17 поединков за «быков» во всех турнирах. Он отметился голом и результативным пасом. В середине мая полузащитник покинул краснодарскую команду на правах свободного агента.