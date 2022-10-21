Терюшков – о Давыдове: «Если заиграет в клубе, то нигде, помимо него, он больше играть не будет»

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о ситуации с нападающим Денисом Давыдовым, который помимо подмосковной команды будет выступать за любительский клуб из Медиалиги Reality.

По информации Терюшкова, у футболиста в скором времени появится непрерывная игровая практика в клубе из Московской области.

«Если заиграет в клубе, то нигде, помимо него, он больше играть не будет», - цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Также он добавил, что если в команде будут рассчитывать на Давыдова, то тогда тот, вероятнее всего, покинет любительский футбольный клуб.