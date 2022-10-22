Пресс-служба «Химок» подтвердила разрешение Давыдову выступать в МФЛ

Подмосковные «Химки» дали разрешение футболисту команды Денису Давыдову на выступление в Медийной футбольной лиге за любительский клуб Reality в свободное время. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Ранее уже сообщалось, что Давыдову предоставили данное разрешение, о чём несколькораз говорил и сам футболист.

После появления сообщений о включении нападающего в состав клуба из МФЛ, на этот счёт высказались многие известные футбольные специалисты. Большинство подобных комментариев носили негативный оттенок. Например, Денис Бояринцев удивился в данной ситуации.