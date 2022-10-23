Маслов: «Не хочу становиться вторым Жиго, хочу быть первым Масловым»

Защитник «Спартака» Павел Маслов после разгрома «Химок» (5:0) ответил на сравнения с бывшим одноклубником Самуэлем Жиго, который также любил подключаться к атакам.

- Я не хочу им становиться. Хочу быть первым Масловым. Не надо нас сравнивать, - заявил Маслов в интервью «Плеймейкеру».

Что касается игровой схемы, 22-летнему футболисту без разницы - играть в четыре защитника или в пять, главное, по его словам, «понимать, чего хочет тренер, и соблюдать игровую канву».

Из требований главного тренера Гильермо Абаскаля Маслов выделил просьбу рулевого неизменно двигаться вперед и не бояться игры один в один с соперником.

После 14 туров «Спартак» идет на втором месте с отставанием от «Зенита» в четыре очка.