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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» начали гасить долги перед игроками

22 Октября 2022 • 00:43 Комментировать
Спартак Москва
...
Химки
23.10 16:30

Руководство подмосковного футбольного клуба «Химки» начало процесс погашения долгов. На сегодняшний день уже частично была выплачена задолженность по заработной плате за нынешний сезон. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Тем не менее, существует такая проблема, как долги по выплате премиальных за предыдущий сезон.

Ранее сообщалось, что общая задолженность по заработной плате у «Химок» перед игроками составляет более 300 миллионов рублей в связи с тем, что процесс выплаты не осуществлялся с самого начала сезона.

В данный момент «Химки» занимают предпоследнюю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

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