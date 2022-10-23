По итогам недавнего дерби против ЦСКА клубный лазарет «Спартака» пополнил полузащитник Руслан Литвинов. В воскресенье футболист не сыграл за «красно-белых» в матче против «Химок» (победа 5:0).

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», Руслан Литвинов должен восстановиться к игре Премьер-лиги против «Сочи». «Красно-белые» сыграют в гостях у сочинцев в субботу, 5 ноября.

На текущий момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Зенита» на четыре очка. Впрочем, питерцам ещё предстоит провести свой матч четырнадцатого тура РПЛ – в понедельник команда Сергея Семака сразится с «Сочи».