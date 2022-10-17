Терюшков похвалил игру «Химок» под руководством Гогниева

Депутат Госдумы и бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о работе главного тренера подмосковной команды Спартака Гогниева.

Напомним, Гогниев приступил к работе с «Химками» в начале сентября, сменив на этом посту Николая Писарева.

Терюшков признался, что ему нравится то, как играют химчане под руководством 41-летнего специалиста, который ставит атакующий футбол с хорошим контролем мяча.

«В первых играх был атакующий футбол с высоким прессингом, в котором задействован вратарь. Для зрителя это очень хороший футбол — динамичный, быстрый. Я посмотрел статистику после игры с «Факелом» — 70% владения было у «Химок». Теперь это владение нужно превращать в голы, победы. Думаю, все должно получится у Спартака Артуровича и клуба! Будем болеть и верить в это», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

После 13 туров текущего розыгрыша РПЛ «Химки» расположились на предпоследнем 15-м месте турнирной таблицы с девятью набранными очками в своём активе. Следующий матч подопечные Гогниева проведут 23 октября против московского «Спартака». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.