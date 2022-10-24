Кавазашвили дал совет «Химкам», как преодолеть кризис

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили обратился к руководству подмосковных «Химок» после разгромного поражения от «красно-белых» в матче 14-го тура чемпионата России.

«Единственное пожелание руководству «Химок»: ребята, хватит экспериментировать с командой. Надо выбирать одного тренера, который принесет успех», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что «Химки» потерпели поражение на «Открытие Банк Арене» со счетом 0:5. После 14 туров подмосковный клуб с девятью очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице. В данный момент пост главного тренера команды занимает Спартак Гогниев.