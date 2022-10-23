Камоцци — о «Спартаке»: «Чтобы что-то завоевать, они должны быть лучшими на поле в каждой игре»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о выступлении московской команды в нынешнем сезоне.

Напомним, после 13 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата России «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 26 набранных очков. На данный момент подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидера чемпионата «Зенита» на семь баллов.

«Пока они ничего не выиграли. Чтобы стать лучшими и что-то завоевать, они должны быть лучшими на поле в каждой игре. Посмотрим, что будет в конце сезона», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт сегодня, 23 октября, против «Химок». Начало — в 16:30 по московскому времени.