Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци — о «Спартаке»: «Чтобы что-то завоевать, они должны быть лучшими на поле в каждой игре»

23 Октября 2022 • 14:37 Комментировать
Спартак Москва
...
Химки
Через 1 ч. 17 мин.

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о выступлении московской команды в нынешнем сезоне.

Напомним, после 13 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата России «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 26 набранных очков. На данный момент подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидера чемпионата «Зенита» на семь баллов.

«Пока они ничего не выиграли. Чтобы стать лучшими и что-то завоевать, они должны быть лучшими на поле в каждой игре. Посмотрим, что будет в конце сезона», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт сегодня, 23 октября, против «Химок». Начало — в 16:30 по московскому времени.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Франко Камоцци
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ХИМКИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
57 мин
Оренбург Оренбург
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
1
2
3.85 4.00 1.85
Видео
23.10.22 в 16:30
Спартак Москва Спартак Москва
Химки Химки
1.34 5.40 9.00
Видео
23.10.22 в 19:00
Ахмат Ахмат
Торпедо Москва Торпедо Москва
1.56 4.20 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Октября
15:00 · Россия. Премьер-лига
Как «Оренбург» за 2 минуты забил и чужим, и своим - видео видео
14:38 · Россия. Премьер-лига
​Чалов приблизился к Промесу в гонке бомбардиров РПЛ
14:37 · Россия. Премьер-лига
Камоцци — о «Спартаке»: «Чтобы что-то завоевать, они должны быть лучшими на поле в каждой игре»
14:37 · Россия. Премьер-лига
Техничный гол Чалова пяткой - видео видео
14:27 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» сравнял счёт в матче с ЦСКА и снова пропустил после автогола
14:27 · Россия. Премьер-лига
​Агент рассказал о состоянии Кучаева
14:20 · Россия. Премьер-лига
​Пруцев сравнил подход Абаскаля и Ваноли
14:14 · Россия. Премьер-лига
Чалов забил пяткой в ворота «Оренбург», ЦСКА быстро повёл
14:11 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Думаю, «Спартак» выиграет у «Химок» с перевесом в два мяча»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Мы можем впереди создавать проблемы ЦСКА»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Тренер ЦСКА Фоменко: «Мы планируем, что будет открытый футбол»
13:53 · Россия. Премьер-лига
​Пруцев: Гайич поступил некрасиво в дерби 2
13:45 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА рассказали о причинах отсутствия Кучаева, Фукса и Дивеева в заявке на матч с «Оренбургом»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё восхитился игрой Захаряна
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Все новости
Рекомендуем