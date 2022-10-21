Ребров: «Гильермо, мы за тебя»

Технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров высказался об отстранении главного тренера команды Гильермо Абаскаля от ближайшего матча с подмосковными «Химками».

Бывший вратарь считает, что во время этого поединка тренерская скамейка обязана быть лучше, чем до этого.

«За себя и того парня. Гильермо, мы за тебя», - написал чемпион России в социальных сетях.

Наставник «красно-белых» был лишён возможность находиться у кромки поля после заседания КДК РФС. Виной тому – стычка с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.

Встреча «Спартак» - «Химки» состоится 23 октября в 16:30.