Грушевский заявил, что считает Соболева лучшим российским форвардом

Известный шоумен и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский оценил уровень нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Мне кажется, что на сегодняшний день Александр Соболев — один из ведущих российских футболистов. Сейчас он лучший нападающий нашего футбола и сборной», — цитирует Грушевского Sport 24.

При этом эксперт считает, что Соболеву необходимо сделать выбор: стать прекрасным игроком или быть негодяем в глазах поклонников других клубов, который постоянно провоцирует и симулирует.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего форварда девять забитых мячей и пять голевых передач в 16 матчах с учетом всех турниров.