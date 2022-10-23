Кавазашвили дал прогноз на матч «Спартака», назвав «Химки» пустым местом

Бывший голкипер сборной СССР и столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили подверг серьезной критике подмосковные «Химки» в преддверии поединка против «красно-белых» в 14-м туре Премьер-лиги.

«Сейчас «Химки» - пустое место. Неудачная серия - заслуга руководителей. «Спартак» сыграет в атакующий и агрессивный футбол. «Красно-белые» выиграют», - цитирует эксперта Betonmobile.ru.

«Спартак» примет «Химки» на стадионе «Открытие Банк Арена» в субботу, 23 октября. Матч начнется в 16:30 по московскому времени.

Перед этим поединком хозяева занимают третье место в турнирной таблице, а гости идут на предпоследней строчке.