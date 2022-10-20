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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аленичев рассказал о своих отношениях с Промесом

20 Октября 2022 • 09:58 Комментировать
Спартак Москва
...
Химки
23.10 16:30

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим «красно-белых» Куинси Промесом.

Специалист признался, что у него сложились хорошие отношения с голландским футболистом, вспомнив одну историю из периода их совместной работы.

«Помню, после поражения в первом круге от ЦСКА дня за два-три до следующей игры в Перми он где-то погулял, и его увидели. Руководство попросило наказать Куинси и не ставить в стартовый состав. Я вызвал его, поговорил, он извинился. И тогда я откровенно ему сказал: «Меня просят, чтобы тебя не было в стартовом составе, но поступлю наоборот. И твоя задача — сам понимаешь какая».

В итоге он сделал дубль, забил победный гол, подбежал ко мне и обнял», — цитирует Аленичева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Аленичев возглавлял «Спартак» в период с 2015 по 2016 год. Промес же перешёл в московский клуб в 2014 году из «Твенте» за 11,5 миллионов евро. Проведя четыре полноценных сезона в составе «красно-белых», нидерландец отправился в «Севилью», а затем и в «Аякс». Однако в феврале прошлого года нападающий вернулся в «Спартак».

В нынешнем сезоне 30-летний Промес провёл в составе московской команды 18 матчей, забив в них 14 голов и отдав семь результативных передач. Отметим, что на текущий момент он является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Аленичев Куинси Промес
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