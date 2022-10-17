Кавазашвили: «Соболев добился того, что ты мечтали от него увидеть»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил игру форварда «красно-белых» Александра Соболева.

«Что касается Соболева, то, наверное, не зря его признают ежемесячно лучшим футболистом. Действительно, он добился всего того, что мы мечтали увидеть от него», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

В текущем сезоне на счету 25-летнего нападающего девять забитых мячей и пять результативных передач в 16 матчах с учетом всех турниров.

После 13-ти туров Российской премьер-лиги московский «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 26 набранных очков.