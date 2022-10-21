Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: У «Спартака» не будет проблем с «Химками», а «Факел» может победить «Ростов» эксклюзив

21 Октября 2022 • 15:08 Комментировать
Факел
...
Ростов
22.10 16:30

Ветеран «Динамо», футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на 14-й тур РПЛ.

- В матче «Локомотив» - «Динамо» кто выглядит предпочтительнее?

- Шансы равные, потому что проблемы есть у обеих команд. Ни у кого не будет преимущества. Разве что свое поле может сказаться на игре «Локомотива». Для него это плюс. Но все равно в этой игре будет иметь большое значение стечение обстоятельств. Кто первым использует ошибку соперника, тот будет фаворитом в матче, и ему будет проще играть. Много голов я не ожидаю. Думаю, счет будет 1:1.

- В матче «Зенит» - «Сочи» южане не смогут набрать очки?

- Это маловероятно. «Зенит» выглядит лучше. Питерцы подрастеряли очки и понимают теперь, что нельзя их разбазаривать, поэтому сейчас играют очень собранно. По составу они сильнее конкурентов. Не только «Сочи».

- «Спартак» легко разберется с «Химками»?

- Не должно быть проблем с «Химками». Иначе грош цена задачам, которые они ставят. Понятно, что будет непривычно без Абаскаля на скамейке, но тренер все равно будет помогать. А так на поле игроки выходят, а не тренер.

- Как вам «Спартак» по последним матчам?

- Встреча с ЦСКА получилась интересной с обеих сторон. У «Спартака» неплохой подбор футболистов, есть игра, стабильность в составе. Поэтому и результат присутствует. А «Химки» ждет удел борьбы за выживание.

- В матче «Оренбург» - ЦСКА есть интрига?

- Нельзя недооценивать оренбуржцев, потому что если дать им свободу, они могут обыграть. Если ЦСКА выйдет играть в полную силу, то проблем у него не будет. Если «армейцы» хотят за что-то бороться, они не должны терять очки там, где не нужно.

- Ждете сюрпризов от «Пари НН» в матче с «Краснодаром» или от «Факела» во встрече с «Ростовом»?

- «Краснодар» - молодая команда, она обновилась. Думаю, что тут шансы равные. Что касается нижегородцев, разговоры об уходе Галактионова могут негативно влиять на игроков «Пари НН». Это могут и специально вбросить, чтобы боевой дух команды сломить. А что касается матча «Факела» с «Ростовом», то могу сказать, что мне нравятся воронежцы. Они не стесняются, играют в футбол, идут вперед большими силами, несмотря ни на что. Смотреть приятно. И мне кажется, ни у кого нет таких болельщиков, как в Воронеже. Они имеют шансы на победу над «Ростовом».

Реклама


- Почему при хорошей игре очков у команды маловато?

- «Факел» только вышел из ФНЛ, календарь у него непростой – поначалу только с сильными соперниками он играл. Но в любом случае воронежцы будет биться, потому что деваться им некуда. Они и с «Зенитом» бились. Их не надо настраивать – мотивация всегда запредельная.

- «Торпедо» сможет зацепить очки в матче с «Ахматом»? Мы видели, как «автозаводцы» обыграли ЦСКА в Кубке России.

- Пока «Торпедо» не показывает игру, чем всегда отличалось. У него традиционно была надежная оборона, самоотверженность. Торпедовцы были настоящей кубковой командой. А сейчас они мне меньше всех нравятся в чемпионате.

- Смена тренера пошла команде на пользу, учитывая результаты?

- Это всегда встряхивает футболистов. Надо доказывать, завоевать место в составе при новом тренере. Поэтому эмоциональный всплеск чаще всего бывает полезен.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Торпедо Москва Зенит Химки Динамо Москва Сергей Силкин Оренбург Сочи Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАКЕЛ РОСТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.10.22 в 14:00
Пари НН Пари НН
Краснодар Краснодар
2.95 3.65 2.34
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
15:14 · Россия. Премьер-лига
Терюшков верит в победу «Химок» над «Спартаком»
15:11 · Россия. Премьер-лига
Кечинов считает, что Пиняеву пока рано переходить в «Спартак»
14:59 · Кубок России
Кирьяков объяснил причину неудачных результатов в Фонбет Кубке России
14:48 · Россия. Премьер-лига
Слишкович будет руководить «Спартаком» в матче с «Химками»
14:48 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН»: «Думаю, что в ближайшее время мы увидим Стоцкого на поле»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Губерниев — об изоляции России в спорте: «Хватит питаться иллюзиями, мы вернёмся нескоро» 1
14:35 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали, кто заменит Абаскаля в игре с «Химками»
14:27 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о своих отношениях с Мостовым после обратной замены
14:23 · Россия. Премьер-лига
Семак: Сегодня-завтра мы решим, насколько вероятно участие Кассьерры в матче с «Сочи»
14:09 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Место в тройке будет отличным результатом для «Спартака»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Журналист считает, что игроки из РПЛ могут быть вызваны в сборную Хорватии
13:35 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил игру Захаряна после срыва трансфера в «Челси»
13:28 · Россия. Премьер-лига
Сёмин рассказал, как реагирует на новости о возвращении в «Локомотив»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Радченко объяснил причину обратной замены игрока «Зенита» Мостового в матче с «Крыльями Советов»
13:20 · Россия. Премьер-лига
Ле Таллек рассказал о целях «Торпедо»
Все новости
Рекомендуем