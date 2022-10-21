Ветеран «Динамо», футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на 14-й тур РПЛ.

- В матче «Локомотив» - «Динамо» кто выглядит предпочтительнее?

- Шансы равные, потому что проблемы есть у обеих команд. Ни у кого не будет преимущества. Разве что свое поле может сказаться на игре «Локомотива». Для него это плюс. Но все равно в этой игре будет иметь большое значение стечение обстоятельств. Кто первым использует ошибку соперника, тот будет фаворитом в матче, и ему будет проще играть. Много голов я не ожидаю. Думаю, счет будет 1:1.

- В матче «Зенит» - «Сочи» южане не смогут набрать очки?

- Это маловероятно. «Зенит» выглядит лучше. Питерцы подрастеряли очки и понимают теперь, что нельзя их разбазаривать, поэтому сейчас играют очень собранно. По составу они сильнее конкурентов. Не только «Сочи».

- «Спартак» легко разберется с «Химками»?

- Не должно быть проблем с «Химками». Иначе грош цена задачам, которые они ставят. Понятно, что будет непривычно без Абаскаля на скамейке, но тренер все равно будет помогать. А так на поле игроки выходят, а не тренер.

- Как вам «Спартак» по последним матчам?

- Встреча с ЦСКА получилась интересной с обеих сторон. У «Спартака» неплохой подбор футболистов, есть игра, стабильность в составе. Поэтому и результат присутствует. А «Химки» ждет удел борьбы за выживание.

- В матче «Оренбург» - ЦСКА есть интрига?

- Нельзя недооценивать оренбуржцев, потому что если дать им свободу, они могут обыграть. Если ЦСКА выйдет играть в полную силу, то проблем у него не будет. Если «армейцы» хотят за что-то бороться, они не должны терять очки там, где не нужно.

- Ждете сюрпризов от «Пари НН» в матче с «Краснодаром» или от «Факела» во встрече с «Ростовом»?

- «Краснодар» - молодая команда, она обновилась. Думаю, что тут шансы равные. Что касается нижегородцев, разговоры об уходе Галактионова могут негативно влиять на игроков «Пари НН». Это могут и специально вбросить, чтобы боевой дух команды сломить. А что касается матча «Факела» с «Ростовом», то могу сказать, что мне нравятся воронежцы. Они не стесняются, играют в футбол, идут вперед большими силами, несмотря ни на что. Смотреть приятно. И мне кажется, ни у кого нет таких болельщиков, как в Воронеже. Они имеют шансы на победу над «Ростовом».

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- Почему при хорошей игре очков у команды маловато?

- «Факел» только вышел из ФНЛ, календарь у него непростой – поначалу только с сильными соперниками он играл. Но в любом случае воронежцы будет биться, потому что деваться им некуда. Они и с «Зенитом» бились. Их не надо настраивать – мотивация всегда запредельная.

- «Торпедо» сможет зацепить очки в матче с «Ахматом»? Мы видели, как «автозаводцы» обыграли ЦСКА в Кубке России.

- Пока «Торпедо» не показывает игру, чем всегда отличалось. У него традиционно была надежная оборона, самоотверженность. Торпедовцы были настоящей кубковой командой. А сейчас они мне меньше всех нравятся в чемпионате.

- Смена тренера пошла команде на пользу, учитывая результаты?

- Это всегда встряхивает футболистов. Надо доказывать, завоевать место в составе при новом тренере. Поэтому эмоциональный всплеск чаще всего бывает полезен.

Елена Григорьевская