Кечинов рассказал, что может помешать «Спартаку» победить «Химки»

Бывший игрок сборной России и московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от поединка 14-го тура, в котором подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с подмосковными «Химками».

«Спартак» играет зрелищно, много забивает, лидеры в хорошей форме. Если не будет какого-то недонастроя, проблем не возникнет. Эмоции после дерби должны прибавить сил», - приводит слова Валерия «Спорт-экспресс».

В преддверии матча «красно-белые» идут на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Химки» занимают 15-ю строчку.

Поединок пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» 23 октября.