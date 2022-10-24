Губерниев: «Спартак» набирает очки, но демонстрирует не чемпионскую игру»

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» отпраздновал разгромную победу над «Химками» со счетом 5:0. Своим мнением по этому результату поделился известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев.

«Пока вопросов нет, «Спартак» очки набирает. Но игру демонстрирует явно не чемпионскую. Будет соперник серьезнее - все может просто разлететься», - приводит слова Губерниева «Спорт-экспресс».

После вчерашнего успеха на счету «Спартака» стало 29 баллов, команда закрепилась на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги. «Красно-белые» отстают от идущего первым «Зенита» на четыре балла.