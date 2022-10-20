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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Маслов рассказал о том, удалось ли «Спартаку» настроиться на «Факел» после матча с ЦСКА

20 Октября 2022 • 11:10 Комментировать
Факел
1:2
Спартак Москва
окончен

Защитник «Спартака» Павел Маслов после победы над «Факелом» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России рассказал, утихли ли эмоции после матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

Напомним, по ходу прошедшего московского дерби произошёл конфликт между главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым и наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем.

Маслов признался, что никаких проблем с недонастроем на команду из Воронежа у «красно-белых» не было.  

«Конечно, эмоции после дерби с ЦСКА уже подутихли. Мы всё-таки должны уметь это переваривать, потому что в этом деле мы должны быть профессионалами, должны забывать и идти от игры к игре. Не важно, что было до», — цитирует Маслова «Спорт-Экспресс».

После этой победы «Спартак» закрепился на первой строчке турнирной таблицы группы B, набрав 12 очков. Свой следующий матч москвичи проведут 23 октября, когда в 14-м туре РПЛ они встретятся с «Химками». Начало — в 16:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Факел Павел Маслов
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