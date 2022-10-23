«Спартак» отгрузил «Химкам» пять безответных мячей и, кажется, уволил своего тёзку Гогниева

В матче 14-го тура РПЛ московский «Спартак» принимал «Химки».

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5:0. Гол Павла Маслова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 4:0. Гол Павла Мелёшина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Незасчитанный гол Зиньковского (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 3:0. Гол Шамара Николсона (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 2:0. Гол Шамара Николсона (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:0. Гол Михаила Игнатова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

В хорошем настроении «Спартак» подошёл к игре против химчан. На неделе переиграли «Факел». Одержав четвёртую подряд победу в Кубке России и гарантировав себя 1/4 финала этого турнира. При этом смогли отдохнуть лидеры – Джикия, Соболев, Зобнин. Только Куинси Промес играл, потому что вынужден пропустить 14-й тур из-за дисквалификации. А у химчан всё стабильно плохо. После увольнения Сергея Юрана команда не выигрывает уже 13 матчей и катится вниз по всем турнирам.

Без Промеса атакующее трио приняло вид: Зиньковский, Соболев, Николсон. На подмоге была тройка Зобнин, Игнатов, Пруцев, неожиданно в старте появился Леон Классен. Волноваться за экспериментальность состава не пришлось. Уже на второй минуте Роман Зобнин опасно пробил, попав в руку Никитину. Гудиева рикошет не смутил, однако голкипер «Химок» отбил мяч точно на Игнатова, которому осталось лишь поразить пустые ворота – 1:0.

Если бы не точный удар Игнатова, то «Спартак» наверняка бы получил право на пенальти за игру рукой Никитина. Алексей же решил на этом не останавливаться, придумав «Спартаку» ещё один быстрый гол. Ужасающей (для своей команды) передачей вывел он Николсона на рандеву с Гудиевым и Шамар свой шанс реализовал, обыграв голкипера и покатив уже в пустой створ – 2:0. Судьба матча решилась в дебюте.

Толком и не пришлось напрягаться «Спартаку», спокойно докатившему тайм. «Химки» запомнились лишь неплохим ударом Магомедова, но тогда Селихов был начеку – достал из-под перекладины. А так, абсолютно спокойная игра, в которой фаворит решил победить малой кровью. Правда, такая расслабленность могла дорого стоить «Спартаку». «Химки» воспользовались пассивностью соперника и даже сравнивать счёт могли.

Сначала Руденко, а затем и Гулиев (оба – экс-спартаковцы) били очень опасно из пределов штрафной площади, и только Селихов не позволил вернуться интриге. А на исходе часа игрового времени добил гостей Николсон. Соболев прострелил точно в Чежию, на отскок подлетел Шамар и оформил дубль – 3:0. Теперь уже поплыли «Химки» и моментальное добивание провёл Зиньковский, замкнувший идеальный кросс Соболева. Вот только ещё один ассист Александр себе не записал, потому что Антон забрался в офсайд.

Но четвёртый гол «Химки» всё-таки получили. В концовке встречи свежий Мелёшин отметился дебютным забитым мячом в РПЛ. Денисов справа сыграл на Зорина, а тот торопится не стал, осмотрелся и прострелил на Мелёшина, которому осталось лишь попасть в пустой створ – 4:0. А полнейшее унижение оформил Павел Маслов, после паса Рыбуса на фланге разобравшийся с Ломовицким и пробивший аккурат в дальний угол – 5:0.

Красивая победа «Спартака» позволила «красно-белым» на расстояние четырёх очков приблизиться к «Зениту». Чемпион проведёт свой матч завтра против «Сочи».