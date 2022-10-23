Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» отгрузил «Химкам» пять безответных мячей и, кажется, уволил своего тёзку Гогниева

23 Октября 2022 • 18:22 Комментировать (1)
Спартак Москва
5:0
Химки
окончен

В матче 14-го тура РПЛ московский «Спартак» принимал «Химки».

Протокол игры  
Спартак Москва5:0Химки
(1:0) Игнатов Михаил2'  
(2:0) Николсон Шамар18'  
(3:0) Николсон Шамар63'  
(4:0) Мелёшин Павел 83'  
(5:0) Маслов Павел  
Селихов АлександрДенисов ДаниилМаслов ПавелДжикия Георгий  15' 76' (Мелёшин Павел ( 76') Классен ЛеонИгнатов Михаил 65' (Зорин Даниил ( 65') Пруцев ДанилЗобнин РоманЗиньковский Антон 76' (Чернов Никита ( 76') Соболев Александр СергеевичНиколсон Шамар
Запасные: Шитов ВиталийВолков МихаилРыбус МацейМаксименко АлександрРассказов НиколайМевля Миха
Гудиев ВиталийЗуев АлександрНикитин АлексейЧежия ИраклийЛомовицкий Александр  11'Гулиев АязГлушаков Денис  78'Магомедов Бутта 72' (Садыгов Илья ( 72') Главчич Неманья 72' (Боженов Кирилл ( 72') Руденко Александр Александрович  30' 72' (Казанцев Данил ( 72') Мирзов Резиуан 72' (Долгов Александр ( 72')
Запасные: Данилкин ЕгорЧёрный АртурЛантратов ИльяАхмаев Саид-АлиМалыхин ДмитрийКухарчук ИльяМитрюшкин Антон
23 октября. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

Видео

5:0. Гол Павла Маслова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
5:0. Гол Павла Маслова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
4:0. Гол Павла Мелёшина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
4:0. Гол Павла Мелёшина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Незасчитанный гол Зиньковского (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Незасчитанный гол Зиньковского (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
3:0. Гол Шамара Николсона (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
3:0. Гол Шамара Николсона (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:0. Гол Шамара Николсона (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:0. Гол Шамара Николсона (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:0. Гол Михаила Игнатова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:0. Гол Михаила Игнатова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

 

В хорошем настроении «Спартак» подошёл к игре против химчан. На неделе переиграли «Факел». Одержав четвёртую подряд победу в Кубке России и гарантировав себя 1/4 финала этого турнира. При этом смогли отдохнуть лидеры – Джикия, Соболев, Зобнин. Только Куинси Промес играл, потому что вынужден пропустить 14-й тур из-за дисквалификации. А у химчан всё стабильно плохо. После увольнения Сергея Юрана команда не выигрывает уже 13 матчей и катится вниз по всем турнирам.

Без Промеса атакующее трио приняло вид: Зиньковский, Соболев, Николсон. На подмоге была тройка Зобнин, Игнатов, Пруцев, неожиданно в старте появился Леон Классен. Волноваться за экспериментальность состава не пришлось. Уже на второй минуте Роман Зобнин опасно пробил, попав в руку Никитину. Гудиева рикошет не смутил, однако голкипер «Химок» отбил мяч точно на Игнатова, которому осталось лишь поразить пустые ворота – 1:0.

Если бы не точный удар Игнатова, то «Спартак» наверняка бы получил право на пенальти за игру рукой Никитина. Алексей же решил на этом не останавливаться, придумав «Спартаку» ещё один быстрый гол. Ужасающей (для своей команды) передачей вывел он Николсона на рандеву с Гудиевым и Шамар свой шанс реализовал, обыграв голкипера и покатив уже в пустой створ – 2:0. Судьба матча решилась в дебюте.

Толком и не пришлось напрягаться «Спартаку», спокойно докатившему тайм. «Химки» запомнились лишь неплохим ударом Магомедова, но тогда Селихов был начеку – достал из-под перекладины. А так, абсолютно спокойная игра, в которой фаворит решил победить малой кровью. Правда, такая расслабленность могла дорого стоить «Спартаку». «Химки» воспользовались пассивностью соперника и даже сравнивать счёт могли.

Сначала Руденко, а затем и Гулиев (оба – экс-спартаковцы) били очень опасно из пределов штрафной площади, и только Селихов не позволил вернуться интриге. А на исходе часа игрового времени добил гостей Николсон. Соболев прострелил точно в Чежию, на отскок подлетел Шамар и оформил дубль – 3:0. Теперь уже поплыли «Химки» и моментальное добивание провёл Зиньковский, замкнувший идеальный кросс Соболева. Вот только ещё один ассист Александр себе не записал, потому что Антон забрался в офсайд.

Но четвёртый гол «Химки» всё-таки получили. В концовке встречи свежий Мелёшин отметился дебютным забитым мячом в РПЛ. Денисов справа сыграл на Зорина, а тот торопится не стал, осмотрелся и прострелил на Мелёшина, которому осталось лишь попасть в пустой створ – 4:0. А полнейшее унижение оформил Павел Маслов, после паса Рыбуса на фланге разобравшийся с Ломовицким и пробивший аккурат в дальний угол – 5:0.

Красивая победа «Спартака» позволила «красно-белым» на расстояние четырёх очков приблизиться к «Зениту». Чемпион проведёт свой матч завтра против «Сочи».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
kostet
23 Октября 2022 в 18:32
Химкам тяжело,Юрана выгнали,а нового тренера не пригласили.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2
2
3.85 4.00 1.85
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Химки Химки
5
0
1.34 5.40 9.00
Видео
23.10.22 в 19:00
Ахмат Ахмат
Торпедо Москва Торпедо Москва
1.56 4.20 6.20
Видео
24.10.22 в 17:30
Урал Урал
Крылья Советов Крылья Советов
2.65 3.55 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Октября
18:49 · Россия. Премьер-лига
Гогниев: «Автобус играть, кажется, неправильно»
18:43 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» не побеждал так крупно 595 дней
18:39 · Россия. Премьер-лига
​Литвинов надеется скоро вернуться в состав «Спартака»
18:32 · Россия. Премьер-лига
​«Химки» ни разу не выиграли после увольнения Юрана – серия достигла 14 матчей
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» - «Торпедо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:20 · Россия. Первая лига
«КАМАЗ» в меньшинстве проиграл в Ярославле
18:17 · Россия. Первая лига
«Динамо» из Махачкалы на 90-й минуте забило победный гол «Кубани»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Оренбурга» призвал руководство российской сборной обратить внимание на Сычевого
18:09 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» уже громит «Химки» после очередного гола Николсона
17:59 · Россия. Премьер-лига
​Юран: Я не проклинал «Химки»
17:59 · Россия. Первая лига
«Алания» прилично оторвалась от конкурентов после разгрома «Краснодара-2»
17:57 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Не знаю, чем там занимались немецкие специалисты в «Локомотиве», но провал полный» 1
17:55 · Россия. Премьер-лига
​Рианчо видит Абаскаля тренером «Барселоны» в будущем
17:50 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» готов продать Сычевого – президент клуба
17:45 · Россия. Премьер-лига
​«Будем работать»: Сёмин допустил возвращение в «Локомотив» 1
Все новости
Рекомендуем