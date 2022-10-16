Защитник «Химок» Чежия: «Уверен, что мы останемся в РПЛ по итогам сезона»

Защитник «Химок» Ираклий Чежия оценил шансы подмосковной команды остаться в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

Напомним, после 13 туров подмосковная команда набрала девять очков, расположившись на предпоследнем 15-месте турнирной таблицы чемпионата России.

30-летний футболист выразил уверенность в том, что «Химкам» удастся сохранить прописку в высшем дивизионе отечественного футбола.

«Думаю, что мы поднимемся, и всё будет нормально. Уверен, что мы останемся в РПЛ по итогам сезона!» — цитирует Чежию «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч «Химки» проведут 23 октября против московского «Спартака». Начало — в 16:30 по московскому времени.