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Камоцци считает, что Кокорин ещё способен вернуться на топ-уровень

22 Октября 2022 • 15:24 Комментировать
Фиорентина
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Через 5 ч. 33 мин.

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, оценил перспективы нападающего «Ариса» Александра Кокорина вновь заиграть на самом высоком уровне.

Напомним, Кокорин выступал в составе «красно-белых» в 2020 году. Всего за «Спартак» футболист провёл 10 матчей, забив в них два гола и отдав столько же результативных передач. Минувшим летом россиянин перешёл из итальянской «Фиорентины» в кипрский «Арис» на правах годичной аренды.

По мнению Камоцци, 31-летний Кокорин ещё способен возобновить карьеру на топовом уровне.

«Кокорин действительно был талантливым и перспективным игроком, с этим не поспорить. Есть ли вероятность, что Кокорин вернётся в Серию А? Не знаю — я давно не видел его на поле. Но, безусловно, у него ещё есть возможность возобновить карьеру на топ-уровне. Всё зависит от него», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне нападающий провёл в составе «Ариса» шесть матчей, забив в них три гола и отдав одну результативную передачу.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фиорентина Арис Александр Кокорин Франко Камоцци
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