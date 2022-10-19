Кассано не сомневается, что Онана уже стал основным голкипером «Интера»

Бывший футболист миланского «Интера» Антонио Кассано считает, что в клубе уже сделали свой выбор основного голкипера, и камерунский вратарь Андре Онана выиграл это сражение.

Онана перебрался в «Интер» из «Аякса» в межсезонье, и поначалу предполагалось, что они с Самиром Хандановичем будут получать примерно равное время, однако в последних матчах Онана появляется в воротах чаще, в том числе в ответственных матчах.

- Онана сейчас дает больше ясности, чем Ханданович. Самир относится к ситуации профессионально, он понимает, что Онана хорошо руководит действиями защиты, - считает Кассано в интервью BoboTV.