Лукаку получил зелёный свет на возвращение

Отличные новости для поклонников миланского «Интера» - Ромелу Лукаку, бельгийский нападающий клуба, готов вернуться в строй. Как сообщает пресс-служба «Интера», Лукаку получил добро на занятия в общей группе, хотя и по индивидуальной пока что программе.

Наставник «Интера» Симоне Индзаги намерен включить Лукаку в заявку на матч с «Фиорентиной» в рамках одиннадцатого тура итальянского чемпионата Серии А, который состоится уже в ближайшие выходные, 22 октября. Скорее всего, бельгийского нападающего выпустят на поле, но под конец матча, кроме того, это будет зависеть от того, как сложится игра.