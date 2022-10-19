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Чемпионат Италии. Серия А

Лукаку получил зелёный свет на возвращение

19 Октября 2022 • 22:01 Комментировать
Фиорентина
...
Интер Милан
1 3.60 X 3.50 2 2.05
22.10 21:45

Отличные новости для поклонников миланского «Интера» - Ромелу Лукаку, бельгийский нападающий клуба, готов вернуться в строй. Как сообщает пресс-служба «Интера», Лукаку получил добро на занятия в общей группе, хотя и по индивидуальной пока что программе.

Наставник «Интера» Симоне Индзаги намерен включить Лукаку в заявку на матч с «Фиорентиной» в рамках одиннадцатого тура итальянского чемпионата Серии А, который состоится уже в ближайшие выходные, 22 октября. Скорее всего, бельгийского нападающего выпустят на поле, но под конец матча, кроме того, это будет зависеть от того, как сложится игра.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку
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ФИОРЕНТИНА ИНТЕР МИЛАН
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