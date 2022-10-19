Карпин не исключил возвращения Кокорина в сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном возвращении в состав национальной команды нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

Специалист не стал исключать возможного приглашения Кокорина, отметив, что тренерский штаб сборной следит за всеми российскими футболистами.

«Вызван может быть любой, мы следим за всеми игроками», — приводит слова Карпина Sport24.

Напомним, минувшим летом 31-летний Кокорин перешёл в кипрский «Арис» из итальянской «Фиорентины» на правах годичной аренды. Всего в составе национальной команды форвард провёл 48 матчей, забив в них 12 голов. В сборную России опытный футболист не вызывается с 2017 года.