Маротта поделился обновлениями по ситуации с контрактом Шкриньяра

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта в очередной раз прокомментировал ситуацию с контрактом защитника Милана Шкриньяра, которым активно интересуется «ПСЖ».

«Мы настроены оптимистично и уверены в достижении компромисса, но итоговое слово будет за Шкриньяром. Всё зависит от его приоритетов и планов на будущее. Как генеральный директор «Интера», я всегда должен сохранять уверенность в подобных вопросах», – цитирует Маротту журналист Фабрицио Романо.

Следующим летом Шкриньяр может стать свободным агентом. Тем не менее, «ПСЖ» хочет попробовать подписать словака зимой за 20 миллионов евро.