Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр может стать футболистом «Барселоны» уже этой зимой.

По информации Calciomercato, «блауграна» нуждается в усилении своей обороны, поэтому трансфер словацкого футболиста возможен уже в ближайшее трансферное окно. Сумма сделки оценивается примерно в 25 миллионов евро. По слухам, руководство «Интера» настроено продлить контракт со своим футболистом.

Напомним, что Шкриньяр присоединился к миланскому гранду в 2017 году, проведя в футболке «нерадзурри» 229 матчей в рамках всех состязаний. В текущем розыгрыше итальянского первенства на счету защитника десять матчей.