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Чемпионат Италии. Серия А

​«Фиорентина» ждёт извинений от «Интера» - заявление

23 Октября 2022 • 13:45 Комментировать
Фиорентина
3:4
Интер Милан
окончен

В субботу вечером «Фиорентина» уступила «Интеру» в матче Серии А на своём поле – 3:4. После игры появилась информация о том, что президент «фиалок» Рокко Коммиссо выбил двери в раздевалке команды. Клуб опроверг эти сообщения в своём заявлении.

«Президент Коммиссо просто похвалил игроков и тренера за отличное выступление. Он ожидает официальных извинений от «Интера», их президента Стивена Чжана и всех, кто распространил эту фейковую новость. Нужно восстановить истину как можно скорее», - говорится в сообщении.

Отметим, что «Фиорентина» осталась недовольна судейством в этом матче.  

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Интер Милан Фиорентина
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