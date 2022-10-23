​«Фиорентина» ждёт извинений от «Интера» - заявление

В субботу вечером «Фиорентина» уступила «Интеру» в матче Серии А на своём поле – 3:4. После игры появилась информация о том, что президент «фиалок» Рокко Коммиссо выбил двери в раздевалке команды. Клуб опроверг эти сообщения в своём заявлении.

«Президент Коммиссо просто похвалил игроков и тренера за отличное выступление. Он ожидает официальных извинений от «Интера», их президента Стивена Чжана и всех, кто распространил эту фейковую новость. Нужно восстановить истину как можно скорее», - говорится в сообщении.

Отметим, что «Фиорентина» осталась недовольна судейством в этом матче.