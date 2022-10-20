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Чемпионат Италии. Серия А

​Названы сроки восстановления Брозовича

20 Октября 2022 • 18:31 Комментировать
Фиорентина
...
Интер Милан
1 3.70 X 3.55 2 2.00
22.10 21:45

Марсело Брозович угодил в лазарет в сентябре, когда он находился в лагере сборной Хорватии. С тех пор полузащитник не играл за «Интер». Как сообщает Calciomercato, Брозович уже начал работать вне футбольного поля. Игрок надеется вернуться к тренировкам с командой в ближайшие недели.

Брозович рассчитывает сыграть в принципиальном матче против «Ювентуса» 6 ноября. При этом хорват не теряет надежды сыграть с «Баварией» в Лиге чемпионов в первый вечер ноября.

В сезоне 2022/2023 29-летний Марсело Брозович успел провести девять матчей. В них хорват записал на свой счёт два результативных удара.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марсело Брозович
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ФИОРЕНТИНА ИНТЕР МИЛАН
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