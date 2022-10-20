​Названы сроки восстановления Брозовича

Марсело Брозович угодил в лазарет в сентябре, когда он находился в лагере сборной Хорватии. С тех пор полузащитник не играл за «Интер». Как сообщает Calciomercato, Брозович уже начал работать вне футбольного поля. Игрок надеется вернуться к тренировкам с командой в ближайшие недели.

Брозович рассчитывает сыграть в принципиальном матче против «Ювентуса» 6 ноября. При этом хорват не теряет надежды сыграть с «Баварией» в Лиге чемпионов в первый вечер ноября.

В сезоне 2022/2023 29-летний Марсело Брозович успел провести девять матчей. В них хорват записал на свой счёт два результативных удара.