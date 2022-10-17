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Чемпионат Италии. Серия А

Петржела — о Кокорине: Он мог бы сейчас претендовать на «Золотой мяч»

17 Октября 2022 • 20:10 Комментировать (1)
Фиорентина
...
Интер Милан
1 3.30 X 3.65 2 2.10
22.10 21:45

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на слова Александра Кокорина, который признался, что заработал много денег в России.

«Кокорин — жадный до денег человек. Но его нельзя за это винить. Он молодец, что честно говорит о том, что хорошо заработал на футболе», — цитирует слова Петржелы Sport 24.

По мнению специалиста, Кокорин сейчас мог быть претендентом в борьбе на «Золотой мяч», но вместо этого игрок выбрал красивую и легкую жизнь.

Напомним, 31-летний форвард выступает за кипрский «Арис», но права на него принадлежат «Фиорентине». В текущем сезоне Кокорин забил два мяча и сделал один ассиста в пяти матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Властимил Петржела Александр Кокорин Золотой Мяч
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ФИОРЕНТИНА ИНТЕР МИЛАН
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Комментарии (1)
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ARTUR
17 Октября 2022 в 21:04
на золотой костыль он может претендовать
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