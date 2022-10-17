Петржела — о Кокорине: Он мог бы сейчас претендовать на «Золотой мяч»

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на слова Александра Кокорина, который признался, что заработал много денег в России.

«Кокорин — жадный до денег человек. Но его нельзя за это винить. Он молодец, что честно говорит о том, что хорошо заработал на футболе», — цитирует слова Петржелы Sport 24.

По мнению специалиста, Кокорин сейчас мог быть претендентом в борьбе на «Золотой мяч», но вместо этого игрок выбрал красивую и легкую жизнь.

Напомним, 31-летний форвард выступает за кипрский «Арис», но права на него принадлежат «Фиорентине». В текущем сезоне Кокорин забил два мяча и сделал один ассиста в пяти матчах.