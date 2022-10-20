Лукаку не нужен «Челси», «Интер» продлит аренду бельгийца

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку, скорее всего, больше не сыграет за лондонский «Челси». По информации от La Gazzetta dello Sport, в стане «пенсионеров» уже не нуждаются в услугах форварда, поэтому его возвращение на «Стэмфорд Бридж» в будущем видится крайне маловероятным.

В нынешнем сезоне Лукаку выступает за миланский «Интер» на правах аренды. Если верить источнику, «нерадзурри» с большой долей вероятности продлят аренду Ромелу ещё на один сезон.

В этой кампании Лукаку отметился за «Интер» одним голом в Серии А, после чего получил травму. Летом 2021 года бельгиец обошёлся «Челси» в 113 миллионов евро.