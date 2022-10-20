«Интер» планирует приберечь Лукаку в ближайшем матче

Выход на поле Ромелу Лукаку в предстоящем матче Серии А против «Фиорентины» крайне маловероятен.

Как стало известно ранее, бельгиец наконец-то залечил травму и вернулся к тренировкам, однако в миланском клубе не хотят рисковать здоровьем игрока, поэтому в поединке с «Фиорентиной» он с высокой вероятностью не попадёт в заявку, докладывает Calciomercato. Возвращение 29-летнего форварда на поле запланировано на поединок группового этапа Лиги чемпионов против чешской «Виктории», который состоится 26 октября.

Напомним, что Ромелу Лукаку выбыл из строя ещё в августе, успев отыграть только три матча и отметиться одним голом после перехода из «Челси» на правах аренды.