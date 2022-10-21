​Индзаги ожидает сложного матча с «Фиорентиной»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мыслями о предстоящем матче против «Фиорентины».

«Во Флоренции исторически сложно играть. К счастью, мы хорошо поработали на тренировках. Последние результаты придали нам уверенности в себе. Мы знаем, что теперь нам предстоят матчи каждые три дня, и мы будем испытывать давление.

Мы должны лучше показывать себя в гостевых матчах. Знаем, что в субботу на стадионе будет много людей», - сказал Индзаги клубному ТВ «Интера».

Матч чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Интером» стартует в субботу, 22 октября, в 21:45 по московскому времени.