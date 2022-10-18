«Интер» продолжает работать над новым контрактом Шкриньяра

Миланский «Интер» продолжает активно работать над продлением контракта со своим защитником Миланом Шкриньяром. По информации от итальянского издания Calciomercato, «нерадзурри» на ближайшее время запланировали новые переговоры с футболистом сборной Словакии.

В конце сезона у Шкриньяра заканчивается контракт с миланским «Интером». Футболист хочет зарабатывать в клубе в районе 6,5 миллионов евро. В то же время за игроком охотно следит «ПСЖ», который ещё этим летом пытался провернуть трансфер.

Если ситуация не продвинется к январю, «Интер» в зимнее трансферное окно может задуматься над продаже Шкриньяра. «ПСЖ» рассчитывает заполучить игрока за 20 миллионов евро.