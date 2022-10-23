​Фанаты «Фиорентины» избили болельщика «Интера»

В субботу вечером «Интер» вырвал гостевую победу над «Фиорентиной» в безумном матче – 4:3. В сети появилось видео, снятое на трибуне стадиона во Флоренции. На видео несколько фанатов «фиалок» бьют поклонника «Интера». В ролике слышно, как некоторые другие болельщики «Фиорентины» призывают враждебно настроенных людей не трогать парня.

Как на трибуне с фанатами «Фиорентины» оказался человек в футболке «Интера», понять сложно. Учитывая агрессивность итальянских фанатов, фанату «нерадзурри» было бы неразумно надевать футболку любимого клуба на сектор с болельщиками другого клуба. Кстати говоря, инцидент произошёл недалеко от гостевого сектора.