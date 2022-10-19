Кавазашвили уверен, что Кокорин оправдает доверие, если его вызовут в сборную

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном возвращении нападающего «Ариса» Александра Кокорина в состав сборной России.

Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин не стал исключать возможного возращения 31-летнего Кокорина в сборную.

Кавазашвили выразил уверенность в том, что опытный форвард сможет оправдать доверие со стороны тренерского штаба, если оно будет ему оказано.

«Кокорин — талантливый футболист, но по своей глупости он его растерял. Если Карпин захочет, то он обязательно пригласит Кокорина в сборную. Уверен, Саша оправдает доверие. Деваться ему некуда», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Напомним, минувшим летом Кокорин перешёл в «Арис» из «Фиорентины» на правах годичной аренды. Всего в составе своей новой команды россиянин успел провести шесть матчей, забив в них три гола и отдав одну результативную передачу.