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Чемпионат Италии. Серия А

Кавазашвили уверен, что Кокорин оправдает доверие, если его вызовут в сборную

19 Октября 2022 • 14:21 Комментировать
Фиорентина
...
Интер Милан
1 3.60 X 3.50 2 2.05
22.10 21:45

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном возвращении нападающего «Ариса» Александра Кокорина в состав сборной России.

Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин не стал исключать возможного возращения 31-летнего Кокорина в сборную.

Кавазашвили выразил уверенность в том, что опытный форвард сможет оправдать доверие со стороны тренерского штаба, если оно будет ему оказано.

«Кокорин — талантливый футболист, но по своей глупости он его растерял. Если Карпин захочет, то он обязательно пригласит Кокорина в сборную. Уверен, Саша оправдает доверие. Деваться ему некуда», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Напомним, минувшим летом Кокорин перешёл в «Арис» из «Фиорентины» на правах годичной аренды. Всего в составе своей новой команды россиянин успел провести шесть матчей, забив в них три гола и отдав одну результативную передачу. 
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Евро-Футбол.Ру,
Арис Валерий Карпин Сборная России Александр Кокорин Анзор Кавазашвили
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ФИОРЕНТИНА ИНТЕР МИЛАН
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