​Лукаку уже тренируется

В четверг нападающий Ромелу Лукаку принял участие в утренней тренировке «Интера». В ближайшее время бельгиец вернётся на футбольное поле. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Симоне Индзаги надеется, что Лукаку сможет с первых минут выйти на матч Лиги чемпионов против «Виктории» на следующей неделе. А вот сыграет ли фактурный форвард на выходных против «Фиорентины», пока до конца непонятно.

В последний раз Ромелу Лукаку играл за «Интер» ещё 26 августа. С тех пор бельгиец восстанавливался от мышечной травмы.

На текущий момент «Интер» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.