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Чемпионат Италии. Серия А

​Лукаку уже тренируется

20 Октября 2022 • 14:16 Комментировать
Фиорентина
...
Интер Милан
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22.10 21:45

В четверг нападающий Ромелу Лукаку принял участие в утренней тренировке «Интера». В ближайшее время бельгиец вернётся на футбольное поле. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Симоне Индзаги надеется, что Лукаку сможет с первых минут выйти на матч Лиги чемпионов против «Виктории» на следующей неделе. А вот сыграет ли фактурный форвард на выходных против «Фиорентины», пока до конца непонятно.

В последний раз Ромелу Лукаку играл за «Интер» ещё 26 августа. С тех пор бельгиец восстанавливался от мышечной травмы.

На текущий момент «Интер» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку
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ФИОРЕНТИНА ИНТЕР МИЛАН
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