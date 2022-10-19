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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Биатлонист Тихонов: «Кокорина вообще надо гнать поганой метлой, нашёлся Марадона»

19 Октября 2022 • 09:51 Комментировать (1)
Фиорентина
...
Интер Милан
1 3.60 X 3.50 2 2.05
22.10 21:45

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о нападающем «Ариса» Александре Кокорине, которого ранее экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал игроком уровня ФНЛ.

Тихонов согласился с этим высказыванием бывшего футболиста, отметив, что Кокорина не волнует текущая ситуация в стране и он не достоин того, чтобы ему платили большую зарплату.

«Поддержи Россию, ты кто такой, Марадона или Пеле? Не надо футболистам платить бешеные деньги. Мы же никуда не вышли и ничего не добились в последнее время. Кокорина вообще надо гнать поганой метлой, нашёлся Марадона, я таких людей не понимаю», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Напомним, 31-летний Кокорин принадлежит итальянской «Фиорентине» и выступает за кипрский «Арис» на правах аренды. В текущем сезоне российский форвард провёл в составе своей новой команды шесть матчей, забив в них три гола и отдав одну результативную передачу.  
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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин Андрей Канчельскис Александр Тихонов
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Комментарии (1)
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Прям щас
19 Октября 2022 в 09:59
черенком его болезного гг
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