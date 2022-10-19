Биатлонист Тихонов: «Кокорина вообще надо гнать поганой метлой, нашёлся Марадона»

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о нападающем «Ариса» Александре Кокорине, которого ранее экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал игроком уровня ФНЛ.

Тихонов согласился с этим высказыванием бывшего футболиста, отметив, что Кокорина не волнует текущая ситуация в стране и он не достоин того, чтобы ему платили большую зарплату.

«Поддержи Россию, ты кто такой, Марадона или Пеле? Не надо футболистам платить бешеные деньги. Мы же никуда не вышли и ничего не добились в последнее время. Кокорина вообще надо гнать поганой метлой, нашёлся Марадона, я таких людей не понимаю», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Напомним, 31-летний Кокорин принадлежит итальянской «Фиорентине» и выступает за кипрский «Арис» на правах аренды. В текущем сезоне российский форвард провёл в составе своей новой команды шесть матчей, забив в них три гола и отдав одну результативную передачу.