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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» на 90-й минуте упустил победу над «Фиорентиной» и успел забить победный гол

22 Октября 2022 • 23:46 Комментировать (4)
Фиорентина
3:4
Интер Милан
окончен

Главный матч дня в Италии - битва «Фиорентины» с «Интером». Уже на второй минуте Николо Барелла послал мяч в сетку ворот «фиалок», а вскоре Лаутаро Мартинес в одиночку прорвался к воротам и был точен. Артур Кабрал отыграл один гол с 11-метрового. После перерыва Кристиан Куаме выдал чудо-пас на Жонатана Иконе, который забил эффектный гол рикошетом от перекладины. Лаутаро Мартинес вышел один на один с голкипером и был сбит - пенальти, пострадавший был точен - 3:2. Но на 90-й минуте хозяева отыгрались, Никола Миленкович сбросил мяч партнеру, и Лука Йович ударом с лета восстановил паритет - 3:3. На шестой компенсированной минуте был забит седьмой гол, Генрих Мхитарян - герой синей части Милана - 4:3!

«Интер» вышел на пятое место, соперник - 14-й.

Протокол игры  
Фиорентина3:4Интер Милан
  2'Барелла Николо (0:1)
  15'Мартинес Лаутаро (0:2)
(1:2) Кабрал Артур33'  
(2:2) Иконе Жонатан60'  
  73'Мартинес Лаутаро (2:3)
(3:3) Йович Лука90' 90' Мхитарян Генрих (3:4)
Терраччиано ПьетроДодо Домилсон  38' 83' (Барак Антонин ( 83') Миленкович Никола  79'Мартинес Лукас IIБираги Кристиано 83' (Терзич Алекса ( 83') Бонавентура Джакомо  36'Амрабат Софьян  54' 83' (Венути Лоренцо ( 83') Дункан Альфред 52' (Йович Лука ( 52') Гонсалес Николас 8' (Иконе Жонатан ( 8') Кабрал АртурКуаме Кристиан
Запасные: Черофолини МикелеРаньери ЛукаРоша Игор IIГоллини ПьерлуиджиМандрагора РоландоБьянко АлессандроЖурковски ШимонМале ЮссефСапонара Риккардо
Онана АндреШкриньяр МиланДе Врей СтефанАчерби Франческо  36'Дармиан Маттео 67' (Госенс Робин ( 67') Димарко Федерико 67' (Дюмфрис Дензел ( 67'  89') Барелла Николо  56'Чалханоглу ХаканМхитарян ГенрихМартинес Лаутаро 85' (Белланова Рауль ( 85') Корреа Хоакин 61' (Джеко Эдин ( 61')
Запасные: Карбони ВалентинДзанотти МаттиаКордац АлексАслани КристьянAleksandar StankovicБастони АлессандроД'Амброзио ДанилоХанданович Самир
22 октября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

Видео

Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:4. Гол Генриха Мхитаряна (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:4. Гол Генриха Мхитаряна (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:3. Гол Луки Йовича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:3. Гол Луки Йовича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:3. Гол с пенальти Лаутаро Мартинеса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:3. Гол с пенальти Лаутаро Мартинеса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:2. Гол Жонатана Иконе (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:2. Гол Жонатана Иконе (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:2. Гол с пенальти Артура Кабрала (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:2. Гол с пенальти Артура Кабрала (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:2. Гол Лаутаро Мартинеса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:2. Гол Лаутаро Мартинеса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Николо Бареллы (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Николо Бареллы (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фиорентина
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Комментарии (4)
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Barca mes que un club
23 Октября 2022 в 00:27
Валидолтная выдалась концовка этого весёлого и богатого на взбитые мячи матча🇮🇹⚽️ Команды Симоне Индзаги, раньше Лацио, а теперь Интер славятся не очень строгой игрой в защите с акцентом на атаку. В конце Интер вырвал всё же победу в непростом для себя матче.
viegefes
23 Октября 2022 в 00:07
Тepмoбeльe нoвoгo пoкoлeния с влaговывoдящeй и тeплooбменной фyнцией, oбладаeт антибaктеpиальными и гипоaллepгенными cвойствaми. Пoкyпaй по стаpoй цeнe ------> marketl.ink/vmotion
3Tituli
22 Октября 2022 в 23:57
Заголовки на ЕФ как отдельный вид искусства... правда дерьмового...
sagittarius
23 Октября 2022 в 00:13
Интер сам виноват. Ну что прикажете делать, если статью по быстрому уже настрочили, но тут вы забиваете. Не переписывать же. Пришлось дописывать, как сумели.
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