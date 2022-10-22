«Интер» на 90-й минуте упустил победу над «Фиорентиной» и успел забить победный гол

Главный матч дня в Италии - битва «Фиорентины» с «Интером». Уже на второй минуте Николо Барелла послал мяч в сетку ворот «фиалок», а вскоре Лаутаро Мартинес в одиночку прорвался к воротам и был точен. Артур Кабрал отыграл один гол с 11-метрового. После перерыва Кристиан Куаме выдал чудо-пас на Жонатана Иконе, который забил эффектный гол рикошетом от перекладины. Лаутаро Мартинес вышел один на один с голкипером и был сбит - пенальти, пострадавший был точен - 3:2. Но на 90-й минуте хозяева отыгрались, Никола Миленкович сбросил мяч партнеру, и Лука Йович ударом с лета восстановил паритет - 3:3. На шестой компенсированной минуте был забит седьмой гол, Генрих Мхитарян - герой синей части Милана - 4:3!

«Интер» вышел на пятое место, соперник - 14-й.

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