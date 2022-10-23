Индзаги высказался о результативности Лаутаро Мартинеса

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался об игре нападающего Лаутаро Мартинеса в матче чемпионата Италии против «Фиорентины» (4:3). В прошедшей встрече аргентинский форвард оформил дубль.

«Лаутаро очень важный игрок для нас. После дубля, а также голов в двух предыдущих играх, кажется, что он делает это легко. Я же говорил, что не нужно беспокоиться насчет его безголевой серии. У нападающих бывают периоды, когда они не могут забить с пяти ударов. А затем делают дубль после двух попыток», - цитирует тренера сайт Джанлуки ди Марцио.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Мартинес провел 11 матчей, в которых отметился шестью голами и двумя ассистами.