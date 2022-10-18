Дзанетти нахваливает Лаутаро: «Он настоящий лидер»

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти нахваливает своего соотечественника Лаутаро Мартинеса, который на днях сравнялся по количеству голов в Серии А с другим аргентинцем - Диего Милито.

Впрочем, самые свои важные голы Милито забил в финале Лиги чемпионов в 2010 - и тот триумф состоялся еще в бытность Дзанетти игроком миланской команды. Теперь бывший капитан клуба видит задатки нового лидера в соотечественнике - Лаутаро Мартинесе.

- Прогресс Лаутаро очевиден. На мой взгляд, он становится настоящим лидером команды, - цитирует слова Занетти «конкурирующий ресурс» pianetamilan.it.