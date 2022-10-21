Броя не перейдёт в «Милан»

Нападающий лондонского «Челси» Армандо Броя не перейдёт в итальянский «Милан». Ранее пресса сообщала об интересе «россонери» к албанцу, но если верить журналисту Фабрицио Романо, шансы нападающего на переезд на «Сан-Сиро» являются крайне минимальными.

Недавно Броя подписал с «Челси» новый шестилетний контракт, поэтому у «Милана» нет денег, чтобы позволить себе выкуп молодого нападающего, который в нынешнем сезоне отметился одним голом в Английской премьер-лиге в ворота «Вулверхэмптона».

Летом Брою просматривал также и другой итальянский клуб – «Наполи», но футболист в итоге остался в «Челси» и продлил контракт.