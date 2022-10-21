Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Броя не перейдёт в «Милан»

21 Октября 2022 • 11:46 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1 2.10 X 3.45 2 3.50
22.10 19:30

Нападающий лондонского «Челси» Армандо Броя не перейдёт в итальянский «Милан». Ранее пресса сообщала об интересе «россонери» к албанцу, но если верить журналисту Фабрицио Романо, шансы нападающего на переезд на «Сан-Сиро» являются крайне минимальными.

Недавно Броя подписал с «Челси» новый шестилетний контракт, поэтому у «Милана» нет денег, чтобы позволить себе выкуп молодого нападающего, который в нынешнем сезоне отметился одним голом в Английской премьер-лиге в ворота «Вулверхэмптона».

Летом Брою просматривал также и другой итальянский клуб – «Наполи», но футболист в итоге остался в «Челси» и продлил контракт.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Армандо Броя
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.10.22 в 14:30
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Ливерпуль Ливерпуль
9.00 6.00 1.31
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
13:33 · Англия. Премьер-лига
Коларов – о де Дзерби: «Я называю его «маленький Пеп»
12:53 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» мечтает о Почеттино, но сделать это будет сложно
12:37 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг всё ещё интересен нескольким топ-клубам АПЛ
12:23 · Англия. Премьер-лига
Роналду отказался тренироваться с молодёжкой «МЮ» 4
12:21 · Англия. Премьер-лига
Франк может возглавить «Астон Виллу» 1 слухи
12:15 · Англия. Премьер-лига
Роналду может вернуться к матчу с «Шерифом» 1
11:56 · Англия. Премьер-лига
Невеш: «Кто бы не захотел играть за «Барселону»?»
11:46 · Англия. Премьер-лига
Броя не перейдёт в «Милан»
11:30 · Англия. Премьер-лига
Ротен - о Роналду: «Тен Хаг виноват, он относится к Криштиану, как к любому другому игроку» 2
11:22 · Англия. Премьер-лига
Тухель откажется от любого предложения «Астон Виллы»
11:09 · Англия. Премьер-лига
Льорис прокомментировал результаты «Тоттенхэма» против топ-клубов АПЛ
10:55 · Англия. Премьер-лига
Коларов: «Уверен, что «Манчестер Сити» снова возьмёт чемпионский титул АПЛ»
10:21 · Англия. Премьер-лига
Морган: «Жалко смотреть, как тен Хаг унижает Роналду» 4
10:08 · Англия. Премьер-лига
Эмери может возглавить клуб АПЛ 1
10:03 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» уже связалась с Почеттино
Все новости
Рекомендуем