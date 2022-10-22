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«Манчестер Юнайтед» не будет продлевать контракт с Роналду слухи

22 Октября 2022 • 15:32 Комментировать (1)
Челси
...
Манчестер Юнайтед
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Через 3 ч. 16 мин.

Руководство «Манчестер Юнайтед» сильно разозлилось на Криштиану Роналду после недавнего инцидента во время матча с «Тоттенхэмом».

По информации журналиста Марка Огдена, боссы «красных дьяволов» не планирует обсуждать с португальцем продление контракта, который истекает уже следующим летом.

Напомним, что в текущем сезоне Роналду в составе «Манчестер Юнайтед» провёл 12 матчей во всех состязаниях, забив лишь два гола. После скандала во время последней игры Криштиану был отстранён от тренировок с первой командой «красных дьяволов».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
22 Октября 2022 в 16:12
это взаимовыгодное решение 100%, при всем уважении он уже начал сдавать, если хочет еще поиграть пару лет, то нужен клуб и чемпионат попроще, но о ЛЧ думаю можно забыть.
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