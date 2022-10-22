Руководство «Манчестер Юнайтед» сильно разозлилось на Криштиану Роналду после недавнего инцидента во время матча с «Тоттенхэмом».

По информации журналиста Марка Огдена, боссы «красных дьяволов» не планирует обсуждать с португальцем продление контракта, который истекает уже следующим летом.

Напомним, что в текущем сезоне Роналду в составе «Манчестер Юнайтед» провёл 12 матчей во всех состязаниях, забив лишь два гола. После скандала во время последней игры Криштиану был отстранён от тренировок с первой командой «красных дьяволов».

