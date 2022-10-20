Поттер: «Чалоба вновь вышел на поле и не подвёл нас»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер похвалил защитника Трево Чалобу за выступление в матче чемпионата Англии против «Брентфорда». Игра завершилась в безголевую ничью, поэтому Чалоба помог «пенсионерам» в пятый раз подряд сохранить свои ворота сухими.

«Чалоба вновь вышел на поле и не подвёл нас. Он выкладывается на полную. Учитывая, какие у «Брентфорда» центральные нападающие, этот вечер выдался для Трево не самым простым. Это было настоящее испытание, с которым Трево успешно справился. Я считаю его настоящим солдатом», – сказал Поттер на пресс-конференции.

Летом Чалоба мог покинуть лондонский клуб, но руководство заблокировало трансфер.