«Челси» не может выиграть у «МЮ» в чемпионате уже десять матчей

Центральным матчем субботы в тринадцатом туре английского чемпионата стала встреча между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Лондонцы вышли вперед за считанные минуты до конца игры, но, тем не менее, подопечные Эрика тен Хага смогли уйти от поражения и матч закончился вничью.

Как оказалось, это была седьмая ничья в последних десяти встречах между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в рамках чемпионата, еще три матча закончились победой манкунианцев. Выиграть «Челси» не может уже десять матчей.

Более продолжительная серия у «Челси» была лишь дважды - 12 матчей без побед против «Блэкберна» в 1992-1998, а также 19 матчей против «Арсенала» с 1995 по 2005 год.