Поттер: «Хотел бы пораньше выпустить Обамеянга во вчерашнем матче»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер признался, что хотел бы пораньше выпустить нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга на вчерашний матч с «Брентфордом». Напомним, игра между «пчёлами» и «пенсионерами» завершилась в нулевую ничью.

«Конечно, я хотел бы выпустить Обамеянга пораньше, но по некоторым причинам сделать это было невозможно. Ему нужен был отдых, ведь в последние дни он получал слишком большую нагрузку», – заявил Поттер на пресс-конференции после матча.

Напомним, Обамеянг отметился за «Челси» уже тремя голами во всех турнирах. Габонец присоединился к лондонцам этим летом из каталонской «Барселоны».