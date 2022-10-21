Дзола: «Челси» близок к вершине таблицы, одно очко с «Брентфордом» – хороший результат»

Бывший полузащитник «Челси» Джанфранко Дзола прокомментировал результат лондонского дерби между «пенсионерами» и «Брентфордом». Напомним, игра завершилась в безголевую ничью.

«Челси» всё ещё близок к вершине таблицы, если выиграет свой матч в запасе. Многие могут подумать, что ничья с «Брентфордом» – плохой результат, но если брать в учёт качество игры, «пчёлы» являются очень опасной командой, поэтому одно очко – хороший результат для «Челси», – цитирует Дзолу Absolute Chelsea.

Напомним, «пенсионеры» располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ с одним матчем в запасе. В следующем туре «Челси» встретится дома с «МЮ», который находится на пятой строчке.