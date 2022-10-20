Роналду выступил с заявлением после отстранения от тренировок «МЮ»

Криштиану Роналду публично высказался о своём положении в «Манчестер Юнайтед».

Отказавшись выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом», португалец спровоцировал недовольство главного тренера Эрика тен Хага и общественности. Клуб временно отстранил 37-летнего футболиста от тренировок с командой и исключил из заявки на следующий матч чемпионата Англии против «Челси».

«Я всегда стараюсь проявлять уважение к команде, соперникам и тренерам, и это не изменилось. Я всё тот же человек, каким был, 20 лет выступая на высоком уровне в футболе. Уважение всегда имело для меня особую значимость.

Сейчас я чувствую, что должен продолжать усердно работать, поддерживать товарищей по команде и быть готовым ко всему в любой момент матча. Не нужно поддаваться давлению. Мы – «Манчестер Юнайтед», мы добьёмся всего, скоро снова увидимся», – написал Роналду в социальных сетях.