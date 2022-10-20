Лисандро Мартинес: «Мы должны доставлять проблемы каждой команде, которая приезжает к нам на стадион»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес поделился эмоциями после вчерашней победы над «Тоттенхэмом» в матче Английской премьер-лиги. «Красные дьяволы» одолели «шпор» со счётом 2:0 благодаря голам Фреда и Фернандеша.

«Мы должны доставлять проблемы каждой команде, которая приезжает к нам на стадион. Им должно быть сложно против нас», – заявил Мартинес на послематчевом интервью.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Ситуация может измениться, если подопечные Эрика тен Хага на выходных обыграют «Челси» на выезде, от которого «красные дьяволы» отстают на одно очко.