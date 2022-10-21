«МЮ» работает над новым контрактом де Хеа

«Манчестер Юнайтед» начал работу по новому контракту своего голкипера Давида де Хеа. По информации от журналиста Николо Скиры, «красные дьяволы» хотят продлить трудовой договор с испанским вратарём.

Контракт де Хеа с «Манчестер Юнайтед» заканчивается в конце нынешнего сезона. Руководство пока думает над тем, воспользоваться ли пунктом об автоматическом продлении до 2024 года, либо же предложить более долгосрочное соглашение.

Ранее ходили слухи, что де Хеа по окончанию сезона может вернуться в чемпионат Испании, где ранее защищал цвета мадридского «Атлетико». Именно из этой команды Давид перебрался на «Олд Траффорд» летом 2011 года.